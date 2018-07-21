Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Eskrimcilere güveniyoruz

Eskrimcilere güveniyoruz

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Eskrimcilere güveniyoruz
ESKRİM Federasyonu Başkanı Murat Atalı eskrimdeki yeni jenerasyon, elde edilen başarılar, alt yaş grubundaki sporcuların motivasyonu ve Çin'de başlayan Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millilerin organizasyondaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Şampiyonası'nda yarışacak milli eskrimcilere güvendiğini belirten Atalı, "Son yıllarda kendimizi sportif anlamda dünya çapında konumlandırmamızı sağlayan çok önemli başarılar kazandık. Bu başarılarla birlikte, dünyanın her yerinde her sporcuya karşı kendi karakterini ortaya koyabilen bir jenerasyon ortaya çıktı" dedi. Atalı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden iki sporcunun Avrupa'nın en iyi 16 eskrimcisi arasında yer almayı başarmasının da jenerasyonun karakterinin göstergesi olduğunu vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskrimcilere güveniyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN