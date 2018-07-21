Eskrimcilere güveniyoruz

ESKRİM Federasyonu Başkanı Murat Atalı
eskrimdeki yeni jenerasyon,
elde edilen başarılar, alt yaş grubundaki
sporcuların motivasyonu
ve Çin'de
başlayan Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'nda
mücadele
eden millilerin organizasyondaki
hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Dünya Şampiyonası'nda
yarışacak
milli eskrimcilere güvendiğini belirten Atalı
, "Son yıllarda kendimizi sportif
anlamda dünya çapında konumlandırmamızı
sağlayan çok önemli başarılar
kazandık. Bu başarılarla birlikte, dünyanın
her yerinde her sporcuya karşı
kendi karakterini ortaya koyabilen bir
jenerasyon ortaya çıktı" dedi. Atalı
, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye
adına mücadele eden iki
sporcunun Avrupa'nın
en iyi 16
eskrimcisi
arasında yer almayı
başarmasının da jenerasyonun
karakterinin
göstergesi
olduğunu
vurguladı.