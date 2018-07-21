Eskrimcilere güveniyoruz

BUGÜN NELER OLDU

eskrimdeki yeni jenerasyon,elde edilen başarılar, alt yaş grubundakisporcuların motivasyonuvebaşlayanmücadeleeden millilerin organizasyondakihedeflerine ilişkin değerlendirmelerdebulundu.yarışacakmilli eskrimcilere güvendiğini belirten, "Son yıllarda kendimizi sportifanlamda dünya çapında konumlandırmamızısağlayan çok önemli başarılarkazandık. Bu başarılarla birlikte, dünyanınher yerinde her sporcuya karşıkendi karakterini ortaya koyabilen birjenerasyon ortaya çıktı" dedi.adına mücadele eden ikisporcununen iyieskrimcisiarasında yer almayıbaşarmasının da jenerasyonunkarakteriningöstergesiolduğunuvurguladı.