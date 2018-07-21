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Günde iki defa ilçe ilaçlanıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Günde iki defa ilçe ilaçlanıyor
, ilçe genelinde yaptığı ilaçlama faaliyetleriyle bölgeyi sinek ve böceklerden temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 personel ve 2 kamyonetle yapılan ilaçlama çalışmaları, Altındağ'ın tüm mahallelerinde tam gaz devam ediyor. İlaçlama çalışmaları sabah saat 06.00'da ve akşam saat 22.00'de olmak üzere, günde 2 kere gerçekleştiriliyor. Altındağ Belediyesi, ilaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor.
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Günde iki defa ilçe ilaçlanıyor
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