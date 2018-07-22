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Açık havada sinema keyfi

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Açık havada sinema keyfi
Her yaz vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatan , bu yaz da Yenimahallelileri "Açık Hava Sinema Günleri"nde buluşturuyor. 23 Temmuz Pazartesi günü Batıkent Ergazi Pazar Yeri'nde start alacak gösterimlerde, gişe rekorları kırmış filmler sinemaseverlerle buluşacak. Yenimahalle Merkez, Ergazi, Beştepeler, Gazi Mahallesi, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Susuz ve Varlık başta olmak üzere toplamda 20 noktada gerçekleşecek olan Sinema Günleri'nde, Yavuz Turgul ve Şener Şen'in beğenilen filmi Yol Ayrımı, Murat Boz ve Burak Özçivit'in gişe rekorları kıran "Kardeşim Benim" ve "Çanakkale Son Mektup" filmi sinemaseverlerle buluşacak. Sinema gösterimi öncesi minikler için eğlence ve animasyon programlarının da yer alacağı açık hava sinema keyfi, 9 Eylül Pazar günü son gösterimiyle bitecek.
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Açık havada sinema keyfi
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