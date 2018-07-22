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Aileler arasında silahlı kavga

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Aileler arasında silahlı kavga
'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatak Caddesi'nde bir apartmanda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden İ.Y, H.Y. ve K.B. pompalı tüfekle vuruldu. Diğer aileden C.A. bıçaklandı, 11 yaşındaki oğlu B.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan, pompalı tüfekle yaralanan İ.Y.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
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Aileler arasında silahlı kavga
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