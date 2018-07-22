Çinçin 4. Etap’ta da mutlu sona ulaşıldı

Altındağ'da
kentsel dönüşümün en önemli durağı olan ve geçirdiği değişimle tüm Türkiye
'nin dikkatlerini üzerine çeken Çinçin bölgesinde, 4'üncü etapta da mutlu sona ulaşıldı. Daha önce 3 etapta kavgasız gürültüsüz kentsel dönüşüm projesini tamamlayan ve hak sahiplerine evlerini teslim eden Altındağ Belediyesi
, 4'üncü etapta da hak sahiplerini evlerine kavuşturdu. Yüzlerce gecekondunun yıkıldığı 24505/1 ve 2 numaralı parsellerde, 40 bin metrekareye yakın bir alanda inşa edilen modern konutlar, gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, yeni sahiplerine teslim edildi. 159 aile, tek bir kuruş para ödemeden ve borçlanmadan, yepyeni ve modern konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çinçin'in geçirdiği değişim hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 1, 2 ve 3'üncü etaplarda 3 binden fazla gecekondunun hak sahipleri mağdur edilmeden yıkıldığını ve konutların teslim edildiğini hatırlattı.