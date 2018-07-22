Esnaf ve sanayiciden bedelliye olumlu tepki

Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
uzun süredir gündemde olan bedelli askerlik uygulamasının birçok açıdan iş dünyasını rahatlatacağını söyledi. Söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktaran Palandöken, yaş sınırının düşük tutulmasının da sevindirici olduğunu belirtti. Palandöken, bedelli askerlik uygulamasının söz konusu problemleri çözeceğini belirterek, "Hem ekonomi hem de iş dünyası için bedelli askerlik büyük kazanç olacak" ifadesini kullandı. ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
de imalat sanayinde eleman bulmakta zorlandıklarını ve bu alanda çalışanların kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi. Özdebir, bu açıdan bedelli askerlik uygulamasının önemine işaret ederek, "Bedelli askerliği bir şans olarak görüyorum, çünkü çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek. Yıllık izin gibi bir şey. Öğrencilerde olduğu gibi yaz tatili veya işletmelerin işlerinin yavaş olduğu dönemlere denk getirilebilirse çok iyi olur. Askerliğini yapmayan işçi çalıştıranların önünde büyük bir sorun duruyordu. Uzun dönem askerlik yapacaklar askere gitmek için işten çıkabiliyordu. Bu da yetişmiş kalifiye elemanın kaybedilmesine ve işverenin sil baştan eleman yetiştirmek için uğraşmasına neden oluyordu. Bu sistemle artık bu sorun giderilmiş olacak" dedi.