KADINLAR MEHTERANI

Altındağ
Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kadınlara ney, tasavvuf müziği ve mehter gibi eğitimler veriliyor. Bu merkezlerde eğitim gören kadınların oluşturduğu ve 5 yıl önce kurulan Kadın Mehteran Takımı da ilçenin çeşitli mahallerinde oturan ev kadınlarını bir araya getiriyor. Mehteran Takımı'nın birer üyesi olan kadınlar, çeşitli etkinliklerle sahne alıyor. Kadın mehteran takımının sorumlusu Mehmet Işık, Ankara
'daki ilk kadın mehteran takımı olma özelliğini taşıdıklarını belirterek 22 ile 70 yaş arasındaki kadınların oluşturduğu mehteran takımında farklı dönemlerde 25-30 kişinin yer aldığını anlattı. Işık, eğitimlere katılanlar arasında ev kadınlarının ağırlıkta olduğunu, çalışan kadınların da kurslara geldiğini belirterek kadınların haftalık eğitim saatlerini kendilerinin ayarlayabildiğini söyledi. TEKLİFLER GELİYOR
Işık, mehteran takımına çok fazla ilgi olduğunu bu nedenle zaman zaman takımda yeni kişilere yer verdiklerini belirtti. Kadınların eğitimlerde kendisine hiçbir zaman zorluk çıkarmadığını ve uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktaran Işık, "Takımımız içinde 70 yaşında emeklilerimiz var. Onlar da buraya stres atmaya geliyor. Buraya doktor tavsiyesi ile gelenler var, kanseri yenmiş kişilerimiz var. Takımımız içinde güzel bir aile ortamı var. O sayede 5 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve devam edeceğine inanıyoruz." dedi. Işık, Ankara'da çeşitli organizasyonlarda sahne almaları için teklifler geldiğini ancak sadece Altındağ'daki programlara katılmak istediklerini ifade ederek kadın mehteran takımının farklı il ve ilçe belediyeleri için de örnek olması gerektiğini söyledi.