Kendi enerjisini kendi üreten park

Gölbaşı
Belediye Başkanı Fatih Duruay; Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında 117 bin metrekarelik alana kurulan Şehir Parkı'nı basın mensuplarına tanıttı. Gölbaşı Belediyesi'nin en yeni projelerinden olan Şehir Parkı birbirinden farklı imkanları ile 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Şehir Parkı'nın en önemli özelliği kendi enerjisini kendisinin üretiyor olması. Parkın içinde 42 metrelik yüksekliği ile Ankara
'nın en yüksek dönme dolaplarından biri olan Şehir Parkı Dönme Dolabı'nın yanı sıra yaşlılar evi, beş adet havuz, teleferik-zip line sistemi, spor sahaları, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, dumansız piknik alanları, amfi-gösteri merkezi ve macera parkı kompleksi bulunuyor. 'GÖLBAŞI BÜYÜYEN BİR İLÇE'
Şehir Parkı'nın tanıtımı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Gölbaşı'nın büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunun altını çizen Fatih Duruay, 'Mogan Gölü'nün temizleme çalışmaları devam ediyor. Yüzde 60'a yakını temizlendi. Temizleme çalışmalarının yanında dere ıslahları da yapılıyor. Şehir içi ve çevre yollarının yapımı devam ediyor. MOBESE kameraları yerleştirdik. 48 mahallenin hepsine çocuk parkı yaptık. 5 kültür merkezimizin açılışını yaptık, yenilerini de yapacağız. Seğmenler Pazar Yeri'nin açılışını yaptık. 48 mahallemizin hepsinin imar çalışmaları devam ediyor.' dedi. Şehir Parkı'nın Türkiye'de eşi benzeri olmadığını söyleyen Fatih Duruay, '130 bin nüfuslu bir ilçede böyle bir park yok. Türkiye'de başka böyle bir park yok.' dedi. Öte yandan Duruay parkın tanıtımında çocuklarla basketbol ve tenis oynadı. Yunus Emre ÖZTAŞ