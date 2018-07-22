Kimi sayokana kimi basketbola

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarave gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için Mamak Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Spor ve kültürel faaliyetlerle iç içe bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için spor ve kültürel kursları çok önemsiyoruz. Profesyonel hocalar eşliğinde verilen eğitimlerde, gençler takım ruhunu, paylaşmayı ve spor ahlakını öğreniyor" dedi. Mamak Kültür Merkezi yaz kurslarına okulların tatile girmesiyle birlikte, bugüne kadar 710 öğrenci kayıt yaptırdı. Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ne haziran ayının başından itibaren bin 800 genç kayıt yaptırırken, yüzme bilen ve sportif faaliyetlerini devam ettirmek isteyen bin kişi ise kayıt tazeledi. Milli spor olarak adlandırılan Sayokan savunma sanatında ise haziran ayından bugüne kadar toplam 504 kişi kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptırdı. Birçok branşta kursun verildiği Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde, basketbola 245, voleybola 82, masa tenisine ise 90 kişi kayıt yaptırdı. Mamak Spor Salonu'nun da düzenlenen kurslarda ise en çok ilgiyi haziran ayından bugüne kadar 227 kayıtla basketbol aldı. Basketbolun yanı sıra birçok branşın aynı çatı altında buluştuğu tesiste bay fitness 71, bayan fitness 73, zumba, plates ve aerobic kurslarına toplamda 231 kişi kayıt yaptırdı.