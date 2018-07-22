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Polatlı’da şüpheli ölüm

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Polatlı’da şüpheli ölüm
'nın Polatlı ilçesine bağlı Yenimahalle'de erkek cesedi bulundu. Yenimahalle'de bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs çevredeki esnaf tarafından teşhis edildi. Yerde yatan kişinin Haymana'nın Çatak nüfusuna kayıtlı (30) olduğu tespit edildi. Polatlı'da hamallık yaparak geçimini sağlayan ve evsiz olduğu için sokaklarda kaldığı öğrenilen Akkuş'un, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme tokat dövüldüğü iddia edildi. Savcılık tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Recep Akkuş'un cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Polatlı’da şüpheli ölüm
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