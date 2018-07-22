Şerife nur yine kaçtı

Mamak Şehit Cengiz Topel Mahallesi'nde oturan Şahinoğlu ailesi 12 gündür kayıp olan evlatları için endişeli olduklarını belirterek yardım istedi. 16 yaşındaki Şerife Nur Şahinoğlu
iş bulma bahanesiyle çıktığı evine bir daha dönmedi. Kızının daha önceden 20 kez evden kaçtığını söyleyen annesi, "Evladım kaçtı mı kaçırıldı mı bilmiyorum. Hayatından endişeleniyorum... Ne olur gören ve duyan olursa haber versin" dedi. KAÇTI MI? KAÇIRILDI MI?
Geçtiğimiz yıl Kayseri
'den Ankara
'ya taşınan Şahinoğlu ailesi kızları Şerife Nur'un daha önceden de 20 kez evden kaçtığını belirtti. Kızının ailesini sevmediğini iddia eden anne Nimet Şahinoğlu, "Atsan atamıyorsun çünkü evlat... Kızım her ne kadar bizi sevmese de biz onun saçının tek teline zarar gelse üzülüyoruz.12 gündür evladımdan bir haber alamadık. Kaçtı mı kaçırıldı mı bilmiyoruz. Emniyete kayıp ilanı verdik. Babası da biz de sokaklarda kızımızı arıyoruz ve hiçbir haber alamadık. Telefonu da satılmış. Kendisi mi sattı onu da bilmiyoruz. Çaresiz kaldık. Ne olur sesimizi duyun..." diye konuştu. YALVARIRIM KIZIM BULUNSUN
İş
arama bahanesiyle evden çıkan Şerife Nur Şahinoğlu'ndan 12 gündür bir haber yok. Evlatlarından gelecek güzel haberi dört gözle bekleyen Şahinoğlu ailesi, "İki gözümüz iki çeşme oldu. Gerek kendi imkânlarımızla gerekse emniyet birimleri arama çalışmaları yapıyor. Sosyal medyadan da kızımızın fotoğraflarını paylaştık. Kızımızın bulunmasını istiyorum. Yavrum eğer bu haberi okursan ne olur bir cevap ver... Neredesin, iyi misin? Merak içindeyiz... Ne huzurumuz kaldı ne de uykumuz. Yalvarırım evladımdan bir haber gelsin" ifadelerini kullandı.