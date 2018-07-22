Yaşasın Türkiye yaşasın KKTC

Kahramankazan
Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyona Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar ve Kıbrıs gazileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşanan olayların anlatıldığı bir belgesel gösterildi. Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını belirterek, "Barış Harekâtı, Kıbrıs Adası'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve mevcudiyetine kasteden Rum zulmünü ve teşebbüsünü tarihe gömmüştür. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, Türk Milleti'nin adada maruz bırakıldıkları haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek güce sahip olduklarını kanıtlaması bakımından da oldukça önemlidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi. .- SONSUZA KADAR YAŞASIN
Kıbrıs Gazileri adına konuşan Gazi Özcan Altunel de, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize ve hicrete irtihal eden gazilerimize Allah rahmet, hayattaki gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Kıbrıs'ta bin şehit, 30 bin gazi verdik. Bir daha böyle felaketler yaşanmasın. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
), Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sonsuza kadar yaşasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" dedi.