Yeniçerilere yoyo testi

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Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor
, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde Bolu Termal Otel'in sahasında günün ilk antrenmanına çıkan mor-sarılı ekip, yoyo testinden geçti. İki grup halinde yapılan ve oyuncuların performans gelişimi ile dayanıklılığının ölçüldüğü yoyo testi, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Teste katılmayan takımın kalecileri, kaleci antrenörü Hakan Polat nezaretinde takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Testin ardından dar alanda pas organizasyonlarında bulunan oyuncular çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibi günün ikinci çalışmasına ise ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam edilen antrenmanda daha sonra çeşitli pas organizasyonları denendi. Antrenmanın ikinci bölümünde kanatlardan orta, kafa, gol çalışması yapan morsarılı ekip tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.