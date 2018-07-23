11 kuş doğaya salındı

ANKARA
'DA faaliyet gösteren Simurg Kuş Yuvasınca tedavileri tamamlanan farklı türlerden 11 kuş 'Yuvadan Uçma' adıyla düzenlenen etkinlikle doğaya salındı. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Alaz Uslu'nun 2017'de kurduğu Simurg Kuş Yuvasınca tedavileri yapılan 11 yaralı kuşun doğaya salınması öncesi Yuva'nın İncek'teki merkezinde bir etkinlik düzenlendi. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ve çok sayıda doğa tutkununun katıldığı etkinlik kapsamında doğaya salınacak güvercin, ebabil ve kukumav kuşlarına ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından 2 güvercin ve 7 ebabil Simurg Kuş Yuvasında doğaya salındı.