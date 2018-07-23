Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 3 keçiden çiftliğe

3 keçiden çiftliğe

Giriş Tarihi: 23.7.2018
3 keçiden çiftliğe
'TA yıllardır yaptığı tır şoförlüğünü stresli bir iş olduğu için bırakarak 3 keçi satın alan , kısa sürede içerisinde 200 keçinin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu. Yıllarca yaptığı tır şoförlüğü ile evinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Öztürk, hayatının büyük bir bölümünü ailesinden uzakta yollarda geçirdi. Tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra yaşadığı stresi unutmak için 3 keçi satın alan Öztürk, kısa sürede keçi sayısını 200'e çıkartarak ilçenin en büyük keçi üreticilerinden biri oldu. Öztürk mutluluğu keçi yetiştirmekte bulduğunu ifade etti. Sabah erken saatlerde kalktığını aktaran Öztürk, "Her sabah keçilerimi otlatmaya çıkarıyorum. Ahırda bakımlarını yapıp, yemlerini veriyorum. Süt sağımlarını yapıyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 keçiden çiftliğe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN