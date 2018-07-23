Başkent Ankara’ya değer katacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının dünyadaki sayılı örneklerden biri olacağını bildirdi. Bakan Kurum, gerekli ödenekler sağlanarak binanın bir an önce vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Çevre ve Şehirciyim Bakanı Murat Kurum, "Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye'de ilk kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası Ankara
'ya ve ülkemize değer katacak. Binamız tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak" ifadesini kullandı. CSO binası, 154 bin metrekare alanda toplam 5 bloktan oluşacak. Özel bir mimari teknikle inşa edilen merkez ayrıca silueti bozmayacak şekilde Anıtkabir-Kale aksının ortasında bulunuyor.