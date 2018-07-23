Çankaya GESK namağlup

BUGÜN NELER OLDU

yolunapuan kaybetmedendevam ediyor.en büyük favorisiolan, dördüncü haftayıda galibiyetle kapattı.evindekonuk eden, maçtan galibiyetleayrıldı. Rakibinekarşıgibi net bir skoralandört haftada dördüncügalibiyetine ulaşarakpuanınıçıkardı.Çalışmalarına aravermeden devam eden, bu yılda şampiyonluk hedefinedoğru emin adımlarlailerliyor.