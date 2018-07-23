Çankaya GESK namağlup

ÇANKAYA BelediyesiGörme Engelliler SporKulübü (GESK) yolunapuan kaybetmedendevam ediyor.Türkcell Sesi GörenlerB1 (hiç görmeyenler)Deplasmanlı Süper 1.Lig'in en büyük favorisiolan ÇankayaGörme Engelliler SporKulübü, dördüncü haftayıda galibiyetle kapattı.Kırıkkale 15 TemmuzDemokrasi EngellilerSpor Kulübü'nü evindekonuk eden ÇankayaGESK, maçtan galibiyetleayrıldı. Rakibinekarşı 6-1 gibi net bir skoralan Çankaya GESK,dört haftada dördüncügalibiyetine ulaşarakpuanını 12'ye çıkardı.Çalışmalarına aravermeden devam edenÇankaya GESK, bu yılda şampiyonluk hedefinedoğru emin adımlarlailerliyor.