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Çankaya GESK namağlup

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Çankaya GESK namağlup
ÇANKAYA Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) yoluna puan kaybetmeden devam ediyor. Türkcell Sesi Görenler B1 (hiç görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Lig'in en büyük favorisi olan Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü, dördüncü haftayı da galibiyetle kapattı. Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Engelliler Spor Kulübü'nü evinde konuk eden Çankaya GESK, maçtan galibiyetle ayrıldı. Rakibine karşı 6-1 gibi net bir skor alan Çankaya GESK, dört haftada dördüncü galibiyetine ulaşarak puanını 12'ye çıkardı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya GESK, bu yıl da şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.
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Çankaya GESK namağlup
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