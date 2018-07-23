Çoğu gitti azı kaldı

Mogan Gölü
'nün su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşam
ının yeniden canlandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, yeni adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlik" çalışmaları karadan ve havadan görüntülendi. Görüntülere göre gölün temizlenen kısımları ilk bakışta fark edilir hale geldi. Havadan yapılan çekimlerde, temizlik çalışmalarında ilerleme sağlanan bölümlerin berraklaştığı dikkati çekti. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, protokolü 15 Temmuz 2016'da yapılan ve uygulanmasına geçen yıl başlanan proje, çevre ve doğal yaşamın korunması için azami hassasiyetle sürdürülüyor. HEDEF YILSONU
Göl tabanından taranması hedeflenen 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun bugüne kadar 1 milyon 800 bin metreküpü temizlendi. Günlük 10 bin metreküp çamurun tarandığı proje kapsamında, temizlik işinin yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca kimyasal analizler sonucunda, bitkisel üretim amacına uygun nitelikte olduğu belirlenen göldeki dip çamurunun "arboretum" proje alanında kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda dip çamuru, susuzlaştırma işleminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Mogan Gölü'nün güneyinde yer alan 1 milyon 450 bin metrekare büyüklüğünde, nispeten tuzlu, alkali ve drenaj problemine sahip proje alanına yaklaşık 30 santimetre kalınlığında serilecek. Çalışmaların ardından Mogan doğa turizmine kazandırılacak. YÜZDE 40 KALDI
GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, Mogan Gölü'nün 25 senedir temizlenmeyi beklediğini söyledi. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarıyla Mogan Gölü'ndeki temizliğin başladığını dile getiren Duruay, "Türkiye'de ilk defa yapılan bir temizlik ve dünyanın iç su temizliğinde ikinci büyük projesi, Avrupa'nın da en büyük projesi." dedi. Duruay, temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu anda temizliğimiz devam ediyor. Aşağı yukarı yüzde 60 civarında dip çamurumuz temizlendi. Yüzde 40-45 civarında temizlenecek bir bölgemiz kaldı. Bu temizlik sadece balçığın ve göl altındaki milin temizlenmesinden ziyade suyumuzun süzülerek, göle temiz bir su olarak tekrar verilmesi, doğanın hem korunması hem de temizlenmesi olarak devam ediyor" dedi. DURUAY: DERELER ISLAH EDİLECEK
PROJENIN, gölün temizlenmesinin yanı sıra çevresinin düzenlenmesini de kapsadığını söyleyen Duruay, bu kapsamda gölü besleyen derelerin ıslah edileceğini, gölün etrafına rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını anlattı. Duruay, Mogan Gölü'nün temizlenmesinin yıllardır süren özlemleri olduğunu vurgulayarak, çıkan dip çamurunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin, "Gölün çevresinde bir alanımız var. O alana dipten çıkan çamur serilecek ve üzerine milyonlarca ağaç dikilerek, güzel bir orman alanı yapılacak" diye konuştu. Gölün çok sayıda göçmen kuşun uğrak yeri olduğuna dikkati çeken Duruay, "Senede 160-170 çeşit kuşumuz buraya geliyor. Burada ikamet ediyor veya buradan geçiyorlar ama muhakkak buraya uğruyorlar. Onların da bir yaşam alanı var" ifadelerini kullandı.