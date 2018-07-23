Dişi Herkül Dünya üçüncüsü

BUGÜN NELER OLDU

gururulakaplı mili haltercisibaşkentidüzenlenentarihibir başarıyla döndü.verekortmeniolankiloda yarıştı. Yaptığı kaldırışlarlagelecek için olumlu sinyallerverenüçüncüsü olarak bronz madalyanınsahibi oldu.çağırılmayı başaranyeni hedefi iseveşampiyonalarıile olimpiyatlarda yeni başarılaraimza atmak.şampiyon haltercidünya üçüncüsü olarak büyükbir başarıya daha imza attığınıifade ederek, "olarak uzun yıllardınspora yaptığımız yatırımlarınmeyvelerini almaya başladık.kızımız bu başarısıylavegururlandırmıştır.Kendisini tebrik ediyorve başarılarının devamını diliyorum"diye konuştu.