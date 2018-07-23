K.KAZAN'IN
gururu "Dişi Herkül"
lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Özbekistan'ın
başkenti Taşkent'te
düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'ndan
tarihi
bir başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonu
ve Türkiye
rekortmeni
olan "Dişi Herkül" 90
kiloda yarıştı. Yaptığı kaldırışlarla
gelecek için olumlu sinyaller
veren "Dişi Herkül"
, Dünya
üçüncüsü olarak bronz madalyanın
sahibi oldu. Olimpiyat Aday Kadrosu'na
çağırılmayı başaran Boynueğri'nin
yeni hedefi ise Avrupa
ve Dünya
şampiyonaları
ile olimpiyatlarda yeni başarılara
imza atmak. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
,
şampiyon halterci Boynueğri'nin
dünya üçüncüsü olarak büyük
bir başarıya daha imza attığını
ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi
olarak uzun yıllardın
spora yaptığımız yatırımların
meyvelerini almaya başladık. Tuğçe
kızımız bu başarısıyla Türkiye'yi
ve Ankaramızı
gururlandırmıştır.
Kendisini tebrik ediyor
ve başarılarının devamını diliyorum"
diye konuştu.