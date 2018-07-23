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Dünya üçüncüsü

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Dişi Herkül Dünya üçüncüsü
K.KAZAN'IN gururu "Dişi Herkül" lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'ndan tarihi bir başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan "Dişi Herkül" 90 kiloda yarıştı. Yaptığı kaldırışlarla gelecek için olumlu sinyaller veren "Dişi Herkül", Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat Aday Kadrosu'na çağırılmayı başaran Boynueğri'nin yeni hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şampiyon halterci Boynueğri'nin dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza attığını ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak uzun yıllardın spora yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiye'yi ve Ankaramızı gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
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