Düğün konvoyunda zincirleme kaza

KIRIKKALE
'DE gelin almaya giden düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kaza
sında 8 kişi yaralandı. Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünden Kırıkkale'ye gelin almaya giden düğün konvoyundaki 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza
sında 8 kişi yaralandı. Karayolları ekibinin çalıştığı alanda yolun çift şeritten tek şeride düştüğü alanda meydana gelen zincirleme kazada konvoyundaki araçlar yola savrulurken, bazı araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.