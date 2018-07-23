Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Fikir fabrikası minik yürekler

Fikir fabrikası minik yürekler

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Fikir fabrikası minik yürekler
BÜYÜKŞEHIR , Çocuk ve , birey ve ailelere psikolojik destek ve rehberlik hizmeti sağlayarak, sağlıklı birey ve ailelerin oluşumuna katkıda bulunuyor. Faaliyetlerine bütün bir yıl boyunca ara vermeden devam eden Merkezde; ailelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik; koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetleri veriliyor. Çocuklara yönelik yaz etkinlikleriyle dikkat çeken Merkez, "Yaza Merhaba- Benim Renkli Dünyam" etkinlikleri ile yaz tatilinde farklı deneyimler ve farklı bakış açıları sunarak, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikir fabrikası minik yürekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN