Fikir fabrikası minik yürekler

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Gençlik
, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi
, birey ve ailelere psikolojik destek ve rehberlik hizmeti sağlayarak, sağlıklı birey ve ailelerin oluşumuna katkıda bulunuyor. Faaliyetlerine bütün bir yıl boyunca ara vermeden devam eden Merkezde; ailelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik; koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetleri veriliyor. Çocuklara yönelik yaz etkinlikleriyle dikkat çeken Merkez, "Yaza Merhaba- Benim Renkli Dünyam" etkinlikleri ile yaz tatilinde farklı deneyimler ve farklı bakış açıları sunarak, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.