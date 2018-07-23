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KDV istisnası memnun etti

OSB’deki altyapı yatırımlarına KDV istisnası getiren düzenleme lı sanayicileri memnun etti

Giriş Tarihi: 23.7.2018
KDV istisnası memnun etti
Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç, OSB'deki altyapı yatırımlarına KDV istisnası getiren düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu düzenleme, kendi öz kaynaklarıyla sanayici için nitelikli arsa üretmeye çalışan OSB'lerin maliyetlerini bir parça olsun azaltmıştır" ifadesini kullandı. ASO'dan yapılan açıtlamada, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından OSB'lerde KDV istisnası uygulamalarına ilişkin eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan ASO 2. OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, OSB'lerin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol gibi altyapı yatırımlarının mart ayındaki düzenlemeyle KDV'den istisna tutulduğunu hatırlattı.

MOTİVASYON KAYNAĞI
Söz konusu düzenlemenin tüm OSB'ler tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Ardıç, "Bu düzenleme, kendi öz kaynaklarıyla sanayici için nitelikli arsa üretmeye çalışan OSB'lerin maliyetlerini bir parça olsun azaltmıştır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ardıç, düzenlemenin altyapı yatırımlarında zorlanan OSB'ler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret etti.
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KDV istisnası memnun etti
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