‘Kız Başına’ projesi ABD’de ikinci oldu

ODTÜ'LÜ öğrencilerin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un dünya çapında şiddet ve nefret ile mücadele için başlattığı "Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması"nda oluşturdukları "Kız Başına
" isimli projeleri dünya ikincisi oldu. Kampanyayı, lisans öğrencilerinden Ahmet Nakışcı, Cem Haspolat, Sena Deniz, Tufan Erdoğan, Mete Erdem, İbrahim Kayım, Mert Ak, Sedat Boynueğri, Selin Gökçe, Zeynep Irmak Ergeneci, Elif Öztürk, Sercan Temel, Aleyna Zor ve Batu Bozkürk'ten oluşan ekip yürüttü. Finale kalan ODTÜ'lü ekip, 24 ülkeden 46 üniversitenin katıldığı yarışmada dünyanın en etkili ve en başarılı üç kampanyası arasına girdi ve ikincilik ödülünü ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen törenle aldı. Öğrenciler, "Kız Başına" projesinde ülke çapında, kadın sorunlarına duyarlı eczacılar, öğretmenler ve kuaförlere ulaştı. Yüksek lisans öğrencisi Berke Çaplı'nın koordinatörlüğünü yaptığı "Kız Başına" projesinde ODTÜ'lü gençler, kadına yönelik şiddeti, çocuk tacizini ve nefret söylemini azaltmak ve bunlara karşı farkındalık oluşturabilmek için yola çıktı. Gençler bu kampanya ile geniş kitlelere ulaştı.