GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu
, vefat
eden Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç
için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Erzurum'da
kampta
bulunduğu sırada
fenalaşarak
hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç
için
taziye mesajı
yayımladı. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun
taziye mesajında,
"Erzurum'da
kampta bulunduğu sırada
hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un
vefatını büyük
bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Türk
sporuna değerli katkılar sağlayan İbrahim Tunç'a Allah'tan
rahmet, ailesine, yakınlarına
ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum"
ifadelerine yer verildi.