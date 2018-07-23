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Tunç için taziye mesajı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Tunç için taziye mesajı
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, vefat eden Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Erzurum'da kampta bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun taziye mesajında, "Erzurum'da kampta bulunduğu sırada hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna değerli katkılar sağlayan İbrahim Tunç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
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Tunç için taziye mesajı
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