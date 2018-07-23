Yaşar Kocakök toprağa verildi

ANKARA
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Basın Müşaviri Murat Kocakök'ün vefat eden annesi Yaşar Kocakök'ün cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ANKESOB
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu
Üyeleri, birlik çalışanları ve Ankara'da faaliyet gösteren esnaf odalarının başkan ve yöneticileri katıldı. ANKESOB ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Merhume Yaşar Kocakök'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" diyerek taziyelerini iletti.