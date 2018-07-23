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Yeniçeriler berabere kaldı

Osmanlıspor, Sabah FK ile ’da oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Yeniçeriler berabere kaldı
YENI sezon hazırlıkları için Bolu'da kamp yapan başkent ekibi ilk hazırlık maçında berabere kaldı. Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK takımıyla Bolu Termal Otel'in sahasında karşılaşan mor-sarılılar ilk yarıyı konuk ekipten Qumbolou'nun attığı golle 1-0 geride tamamlarken ikinci yarı baskılarını artırarak Furkan Yaman'la beraberliği yakaladı ve durumu 1-1'e taşıdı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Bahtiyar Birinci ve Mehmet Yıldırım'ın ise yardımcılıklarını yaptığı karşılaşmaya Osmanlıspor şu 11'le çıktı: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Tortol), Cenk Kaplan, Harun Aydın (Furkan Yaman), Barış Zeren (Oğuzhan Erdoğan), Ali Ülgen, Salih Zafer Kurşunlu, Selman Sevinç (Payam), Raul Rusescu. Konuk ekip Sabah FK ise sahada şu 11'le mücadele etti: Saşa, Kerim, Eltun, İsayev, Novruz, Vodim, Soltonau, Cahangirou, Vilaliy, Qumbolou, Elgun
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Yeniçeriler berabere kaldı
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