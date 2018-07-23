Yeniçeriler berabere kaldı

YENI
sezon hazırlıkları için Bolu'da
kamp yapan başkent ekibi ilk hazırlık
maçında berabere kaldı. Azerbaycan Premier Lig
ekiplerinden Sabah FK
takımıyla Bolu Termal Otel'in
sahasında karşılaşan mor-sarılılar
ilk yarıyı konuk ekipten Qumbolou'nun
attığı
golle 1-0
geride tamamlarken
ikinci yarı baskılarını
artırarak Furkan Yaman'la
beraberliği
yakaladı
ve durumu 1-1'e
taşıdı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın
yönettiği Bahtiyar Birinci
ve Mehmet Yıldırım'ın
ise yardımcılıklarını yaptığı
karşılaşmaya Osmanlıspor
şu 11'le
çıktı: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren
İyican, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Tortol),
Cenk Kaplan, Harun Aydın (Furkan
Yaman), Barış Zeren (Oğuzhan Erdoğan),
Ali Ülgen, Salih Zafer Kurşunlu, Selman
Sevinç (Payam), Raul Rusescu. Konuk
ekip Sabah FK
ise sahada şu 11'le
mücadele etti: Saşa, Kerim,
Eltun, İsayev, Novruz, Vodim,
Soltonau, Cahangirou,
Vilaliy, Qumbolou,
Elgun