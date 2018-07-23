Yeniler yenişemedi

Sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde
yapan Süper Lig'in
yeni takımları B.B. Erzurumspor
ve MKE Ankaragücü
hazırlık maçında karşılaştı. Maça
iyi başlayan B.B. Erzurumspor
yeni transferi Özer Hurmacı'nın
penaltıdan attığı golle 32.
dakikada skoru 1- 0
yaptı. 6
dakika sonra MKE Ankaragücü Alihan Kubalas'ın
kafa
golüyle skora beraberliği getirdi. İlk yarının
son dakikasında B.B. Erzurumspor'un
genç
yeteneği Osman Şahin
klas çalımlarla ceza
sahasına girerek plase vuruşla topu ağlarla
buluşturdu ve skoru 2-1'e
getirdi. İlk yarı bu
skorla tamamlandı. Erzurum kampı bitti
İKINCI yarıya hızlı başlayan MKE Ankara
gücü hızlı kontrataklarla gol aradı ve maçın 83. dakikasında Erdem Özgenç'in ayağından bulduğu golle skora beraberliği getirdi. Ankaragücü maça; Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Lucasz Szukala, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Ricardo Faty, Nduka Ozokwo, Anton Putsila, Enes Kubat ve İlhan Parlak ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde ise; Johannes Hopf, Yalçın Ayhan, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Alper Önal, Youness Mokhtar ve Moestafa El Kabir de oyuna girerek süre aldı. Erzurum
kampını tamamlayan Ankaragücü çalışmalarına Ankara'da devam edecek.