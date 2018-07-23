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Yeniler yenişemedi

’in yeni takımları B.B. spor ve MKE gücü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Yeniler yenişemedi
Sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan Süper Lig'in yeni takımları B.B. Erzurumspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında karşılaştı. Maça iyi başlayan B.B. Erzurumspor yeni transferi Özer Hurmacı'nın penaltıdan attığı golle 32. dakikada skoru 1- 0 yaptı. 6 dakika sonra MKE Ankaragücü Alihan Kubalas'ın kafa golüyle skora beraberliği getirdi. İlk yarının son dakikasında B.B. Erzurumspor'un genç yeteneği Osman Şahin klas çalımlarla ceza sahasına girerek plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Erzurum kampı bitti
İKINCI yarıya hızlı başlayan MKE gücü hızlı kontrataklarla gol aradı ve maçın 83. dakikasında Erdem Özgenç'in ayağından bulduğu golle skora beraberliği getirdi. Ankaragücü maça; Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Lucasz Szukala, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Ricardo Faty, Nduka Ozokwo, Anton Putsila, Enes Kubat ve İlhan Parlak ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde ise; Johannes Hopf, Yalçın Ayhan, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Alper Önal, Youness Mokhtar ve Moestafa El Kabir de oyuna girerek süre aldı. kampını tamamlayan Ankaragücü çalışmalarına Ankara'da devam edecek.
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Yeniler yenişemedi
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