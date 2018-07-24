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Akşamdan sabaha dipköşe temizlik

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Akşamdan sabaha dipköşe temizlik
Büyükşehir Belediyesi Kent Esteği Dairesi Başkanlığı, Ulus Sebze ve Meyve Hali başta olmak üzere, Hacı Bayram Camii girişi, Hükümet Caddesi ve Güvercinlik Sokak'ta gece saatlerinden sabaha kadar temizlik çalışması yaptı. Özel eğitimli ve teçhizatlı yıkama ekibiyle gerçekleştirilen şok temizlik çalışması kapsamında bölge, ozon gazıyla da detaylı bir şekilde temizlendi. Kendiliğinden sıcak ve soğuk sulu, bünyesinde ozon oluşturup yeterli basınçla molekül parçalama özelliğine sahip araçla Ulus Hali'ni mikroplardan arıtılmış hale getiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, temizlik çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.
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Akşamdan sabaha dipköşe temizlik
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