Ankara’da Kore düğünü esintileri

ANKARA'DAKI Kore Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'ndeki düğün gösterisi ile başkentte Güney Kore rüzgarı esti. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Hong Ghi Choi, Japonya
'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıdı. Etkinlik, Kore'nin geleneksel düğün ritüellerinin anlatıldığı bir seminer ile başladı. Seminerin ardından büyükelçilik çalışanlarının da aralarında yer aldığı gösteri ekibi, ülkenin geleneksel düğün ritüelleri canlandırdı.