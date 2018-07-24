Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Doktora çirkin saldırı

Doktora çirkin saldırı

112 Acil Servis Doktoru Yusuf Bal, hasta tarafından darp edildi. Dr. Bal tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Doktora çirkin saldırı
'nın Öveçler semtinde 112 Acil Sağlık ekibinin sorumlusu Doktor Yusuf Bal bir vakaya müdahale sırasında hasta ve yakınlarınca darp edilerek kafa travması geçirdi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir hastanın saldırısına uğrayan Dr. Yusuf Bal, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlıkçıya yapılan çirkin saldırı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile kınandı. Öte yandan olaya karışan kişiler ise polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA AÇILDI
Dr. Yusuf Bal, bayılma şikâyeti olan bir vakaya gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bal'ın, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanına yönelik darp olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

ŞİDDETLE KINIYORUZ
İL Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik üzücü olaylar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Dr. Yusuf Bal'a yapılan saldırının, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını istiyoruz" temennisinde bulunuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktora çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN