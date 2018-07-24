Doktora çirkin saldırı

Ankara
'nın Öveçler semtinde 112 Acil Sağlık ekibinin sorumlusu Doktor Yusuf Bal bir vakaya müdahale sırasında hasta ve yakınlarınca darp edilerek kafa travması geçirdi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir hastanın saldırısına uğrayan Dr. Yusuf Bal, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlıkçıya yapılan çirkin saldırı Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile kınandı. Öte yandan olaya karışan kişiler ise polis tarafından gözaltına alındı. SORUŞTURMA AÇILDI
Dr. Yusuf Bal, bayılma şikâyeti olan bir vakaya gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bal'ın, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanına yönelik darp olayı ile ilgili soruşturma başlattı. ŞİDDETLE KINIYORUZ İL
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik üzücü olaylar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Dr. Yusuf Bal'a yapılan saldırının, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını istiyoruz" temennisinde bulunuldu.