K-Pop finali Nazım’da

KORE pop kültüründen beslenen ve dünyada milyonlarca dinleyici ve takipçi sayısına ulaşan k-pop, bu yılın Türkiye finalini Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivale K-Pop hayranı gençler akın etti. 2018 K-Pop World Festival, ön elemelerden başarıyla geçen 10 vokal ve 12 dans ekibinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Salonu hınca hınç dolduran K-Pop tutkunları, festivalde sahne Koreli idol grubu NEWKIDD ile unutulmaz dakikalar yaşadı. Grubun şarkılarına ve sergiledikleri dans performanslarına büyük bir coşkuyla eşlik eden yüzlerce genç, festivalde ter döken yarışmacıları da büyük bir beğeniyle izledi. ÖDÜLLER VERİLDİ
Festival sonunda yarışmanın kazananları dans performans kategorisinde DivaMansion, vokal bölümünde ise Beyza Nur Yaldız oldu.