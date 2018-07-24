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‘Kazma’nın çetesine kelepçe vuruldu

Çaldıkları otoların şasi ve motor numaralarını değiştirdikten sonra satan polisin iki operasyonu ile tamamen çökertildi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
‘Kazma’nın çetesine kelepçe vuruldu
BAŞKENTTE değişik modellerde 23 araç çalan ve liderliğini 'Kazma' lakaplı Gökhan Y.'nin yaptığı çökertildi. Geçtiğimiz yıl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince birincisi gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 25 çalıntı araçla birlikte çok sayıda şahıs gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışmalarda, çetenin faaliyetlerini sürdüren diğer üyeleri de gözaltına alındı.

ŞİFRELİ KONUŞTULAR
Çete çaldığı araçları "change" diye tabir edilen yöntemle motor ve şasi numaralarını değiştirerek satıyor. Çeteye yönelik ikinci operasyonu başlatan Ankara Oto Hırsızlık polisleri 8 zanlıyı gözaltına alırken 23 "change" yapılmış araca da el koydu. Polis takibine takılmamak amacıyla WhatsApp yazışma programı ile haberleşen çete üyelerinin kendi aralarında şifreli konuştukları belirlendi. Çetenin "Change" yapılacak araca 'makas', "change" yapılmış araçlara da 'kumaş' dediği öğrenildi. Çete üyelerinin çalıntı araçların satışı için kadınları da kullandıkları ifade edildi. Ostim'de bir depo kiralayan ve "change" işlemini burada tamamlayan zanlıların tüm faaliyetleri polis tarafında deşifre edildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. Fatma GÖKSU
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‘Kazma’nın çetesine kelepçe vuruldu
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