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’na ek YHT seferleri

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Kurban Bayramı’na ek YHT seferleri
TCDD Taşımacılık AŞ, dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu. TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak. Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.
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Kurban Bayramı’na ek YHT seferleri
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