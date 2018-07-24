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Osmanlı’dan ayak tenisi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Osmanlı’dan ayak tenisi
yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Bolu Termal Otel'in sahasında günün ilk çalışmasında ayak tenisi oynadı. Gruplar halinde oynanan ve kıyasıya rekabetin yaşandığı ayak tenisinin galibi; Sokol, Raul ve Zafer üçlüsü oldu. Mor-sarılı ekip, ayak tenisinin ardından bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibi akşam yapılan antrenmana ise ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan mor-sarılılar çeşitli pas organizasyonları denedi.

EMEKTARLAR KALEYE
Sabah yapılan antrenmanda kaleye geçen mor-sarılı ekibin kaleci antrenörü Hakan Polat, duran top organizasyonunda birbiri ardına yaptığı muhteşem kurtarışlarla teknik ekip ve oyuncuların takdirini topladı. Kaleci antrenörü Polat'ın ardından yoğun istek üzerine kaleye geçen takımın sempatik malzemecilerinden Sercan Demir ise neşeli anların yaşanmasına sebep oldu.
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Osmanlı’dan ayak tenisi
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