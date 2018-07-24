Pompalı silahla annesini öldürdü

OLAY, Ankara
'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. S.İ. saat 10.00 sıralarında 990 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden annesi Z.İ.'nin evine gitti. Bir anda alevlenen tartışma sonucu S.İ. evde bulunan pompalı tüfeği annesine doğrulttu. Anne bir türlü oğlunu sakinleştiremedi. Aniden cinnet getiren S.İ. tüfeği ateşleyerek annesini vurdu. Annesini vuran S.İ. olay yerine gelen polislere kapıyı açtı ve teslim oldu. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan 2 çocuk annesi Z.İ.'nin öldüğünü tespit etti. EVLENMİŞ BOŞANMIŞ
Ekipler durumu savcı ve Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi. Savcının inlemelerinin ardından olayla ilgili deliller titizlikle toplandı. Toplanan deliller sonrası annenin cenazesi Adli Tıp
Kurumu'na kaldırılırken, ailenin yakınları evin önüne akın etti. Evin önünde toplanan kalabalık arasında bazı kişiler sinir krizleri geçirdi. Annesini öldüren S.İ.'nin yakın zamanda evlendiği ve ardından boşandığı öğrenildi.