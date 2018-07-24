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Prof. Dr. vefat etti

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Prof. Dr. Cevat Geray vefat etti
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. , 88 yaşında yaşımını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Geray, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde vefat etti. Rahatsızlandığı döneme kadar haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye giden Giray, öğrencilere yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam edeceğini belirtmiş, kendisi gibi yaş almış insanlara, dünyayla ilişkilerini kesmemelerini tavsiye etmişti. Geray, "Bazıları emeklilik dönemini, ölümü beklercesine geçiriyorlar. Bu yanlış gibi geliyor. Hepimizin geldiği, gideceği yer belli. Günlerini anlarında yaşasınlar" tavsiyesinde bulunmuştu.
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Prof. Dr. Cevat Geray vefat etti
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