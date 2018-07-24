Prof. Dr. Cevat Geray vefat etti

ANKARA
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Cevat Geray
, 88 yaşında yaşımını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Geray, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde vefat etti. Rahatsızlandığı döneme kadar haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye giden Giray, öğrencilere yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam edeceğini belirtmiş, kendisi gibi yaş almış insanlara, dünyayla ilişkilerini kesmemelerini tavsiye etmişti. Geray, "Bazıları emeklilik dönemini, ölümü beklercesine geçiriyorlar. Bu yanlış gibi geliyor. Hepimizin geldiği, gideceği yer belli. Günlerini anlarında yaşasınlar" tavsiyesinde bulunmuştu.