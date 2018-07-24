Sattığı arabada parasını unuttu

BAŞKENTTE seyyar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Murat Temel, yeni bir araç almak için eşiyle beraber iki yıl boyunca para biriktirdi. Biriktirdiği 5 bin dolarını otomobilinin arka koltuğunun altındaki bölmede bulunan aracın kullanma kılavuzunun içerisine koyan Temel, bir süre sonra, ikinci el otomobil satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden aracını satılığa çıkardı. Çorum
'da memur olarak görev yapan 32 yaşındaki Mahmut Selçok ile alım-satım konusunda anlaşan Temel, Selçok'u aracı alması için Ankara
'ya davet etti. Ağabeyiyle başkente giden Selçok, işlemleri tamamladıktan sonra yeni otomobiliyle Çorum'a döndü. PARASINA KAVUŞTU
Daha sonra, sattığı aracın parasının üstüne iki yıldır biriktirdiği 5 bin doları da koymayı planlayarak hayalindeki otomobili almak için araştırma yapan Temel, biriktirdiği parayı nereye koyduğunu hatırlayamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca büyük üzüntüyle 5 bin dolarını arayan Temel, parayı, Selçok'a sattığı otomobilde unuttuğunu hatırladı. Selçok ile görüştükten sonra Çorum'a giden Temel, parasını unuttuğu yerden alarak Ankara'ya döndü.