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Şehit ailelerine psikolojik destek

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Şehit ailelerine psikolojik destek
si, terör örgütünün oluşturduğu toplumsal travmayı azaltmak amacıyla şehit ailelerine seminer verdi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derya İren Akbıyık'ın anlatımıyla gerçekleşen seminerde, şehit ailelerine grup psikoterapi yöntemi uygulanarak destek verildi. Her grup için 1 saat süren psikoterapi yöntemi periyodik olarak devam edecek. Yapılan bu çalışma ile mağdur olan insanlara destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı , "15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra bizlere düşen bu hainlere bir daha fırsat vermemek için elimizden geleni yapmak ve terör mağduru olan vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.
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Şehit ailelerine psikolojik destek
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