Sonik patlama endişelendirdi

ANKARA
'DA dün saat 15.00 sıralarında duyulan 'patlama sesi', endişeye neden oldu. Patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyulurken ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F16 uçuşu sırasındaki sonik patlamanın neden olduğu belirtildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi.