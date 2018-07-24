Tek engel Ulubatlı

BUGÜN NELER OLDU

kulübün mali sorunları,stadyum konusuve transfer çalışmalarıbaşta olmak üzere önemli açıklamalardabulundu. Mali sorunlarkonusunda şu anda en az borcuolankulüpten biri olduklarınınaltını çizenborcunuödedikten sonra transfer yasağının kalkacağınıbelirtti. Önceki yönetimden kalanborçları da ödediklerini söyleyen, "Alacaklılarımızın borçlarını yavaşyavaş kapattık.milyon borcumuz varsaödeyip gerisini sonraödedik. Borçlarımızı kapatmayada devam ediyoruz.Transfer yasağınınkalkması içinbir tekborcu kaldı.Kulüpten alacağıödedik,ödeyemedik. Bizdençalışmadığı yılların parasını da yanitoplamistedi.Ben diyorum ki gel kaptan sanayani alacağındanfazla vereyim şu yasakartık kalksın..." dedi.Stadyum konusunda ise geçen sene detalip olduklarını söyleyen, "Biz geçen sene detalip olduk. Bu senearayıpbize tahsis etmeleri içingörüşmesini istedim. Birkaç hafta sonra stattahsis edildi. Eğeryapılana kadaryıkılmazsa ister istemez bir kırgınlık oluşur" dedi. İlk maçlarını taraftarının önünde bir karnaval havasında oynamak istediklerini belirteniçin eskide çağrıda bulundu.çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan, "yıllardırgüzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleribize tahsis ederek taçlandırabilir. İlk maçımızı seyircimizin önünde bir karnaval havasında oynamak istiyoruz" dedi. Nokta atışı transferler yapmaları gerektiğini vurgulayan, "Şu ana kadartransfer yaptık. En azfutbolcu ile daha anlaşmamız lazım.tane yabancı futbolcuya teklif yaptık şu an. Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.