Tek engel Ulubatlı

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner
kulübün mali sorunları,
stadyum konusu
ve transfer çalışmaları
başta olmak üzere önemli açıklamalarda
bulundu. Mali sorunlar
konusunda şu anda en az borcu
olan 3-4
kulüpten biri olduklarının
altını çizen Mehmet Yiğiner
, Hakan Kutlu'nun 300 bin TL'lik
borcunu
ödedikten sonra transfer yasağının kalkacağını
belirtti. Önceki yönetimden kalan
borçları da ödediklerini söyleyen Başkan Yiğiner
, "Alacaklılarımızın borçlarını yavaş
yavaş kapattık. 2
milyon borcumuz varsa 300 bin TL'sini
ödeyip gerisini sonra
ödedik. Borçlarımızı kapatmaya
da devam ediyoruz.
Transfer yasağının
kalkması için
bir tek Hakan Kutlu'nun
borcu kaldı.
Kulüpten alacağı 300 bin TL'ydi
. Hakan Kutlu'ya 700 bin TL
ödedik, 300 bin TL
ödeyemedik. Bizden
çalışmadığı yılların parasını da yani
toplam 2 milyon 600 bin TL
istedi.
Ben diyorum ki gel kaptan sana 1 milyon 300 bin TL
yani alacağından 1 milyon TL
fazla vereyim şu yasak
artık kalksın..." dedi. STAT ÇAĞRISI
Stadyum konusunda ise geçen sene de Yenikent Stadı'na
talip olduklarını söyleyen Mehmet Yiğiner
, "Biz geçen sene de Yenikent Stadı'na
talip olduk. Bu sene Spor Genel Müdürünü
arayıp Osmanlı Stadı'nı
bize tahsis etmeleri için Melih Gökçek'le
görüşmesini istedim. Birkaç hafta sonra stat Gençlerbirliği'ne
tahsis edildi. Eğer Eryaman Stadı
yapılana kadar 19 Mayıs Stadı
yıkılmazsa ister istemez bir kırgınlık oluşur" dedi. İlk maçlarını taraftarının önünde bir karnaval havasında oynamak istediklerini belirten Mehmet Yiğiner
, Yenkent Stadı
için eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e
de çağrıda bulundu. Melih Gökçek'in Ankara'ya
çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Mehmet Yiğiner
, "Melih Gökçek
yıllardır Ankara'ya
güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri Yenikent Stadı'nı
bize tahsis ederek taçlandırabilir. İlk maçımızı seyircimizin önünde bir karnaval havasında oynamak istiyoruz" dedi. Nokta atışı transferler yapmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğiner
, "Şu ana kadar 8
transfer yaptık. En az 4-5
futbolcu ile daha anlaşmamız lazım. 4
tane yabancı futbolcuya teklif yaptık şu an. Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu. Yunus Emre ÖZTAŞ