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Tek engel Ulubatlı

gücü Başkanı , transfer yasağının önündeki tek engelin ‘Ulubatlı’ lakaplı takımın efsane futbolcularından ’nun alacakları olduğunu söyledi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Tek engel Ulubatlı
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner kulübün mali sorunları, stadyum konusu ve transfer çalışmaları başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Mali sorunlar konusunda şu anda en az borcu olan 3-4 kulüpten biri olduklarının altını çizen Mehmet Yiğiner, Hakan Kutlu'nun 300 bin TL'lik borcunu ödedikten sonra transfer yasağının kalkacağını belirtti. Önceki yönetimden kalan borçları da ödediklerini söyleyen Başkan Yiğiner, "Alacaklılarımızın borçlarını yavaş yavaş kapattık. 2 milyon borcumuz varsa 300 bin TL'sini ödeyip gerisini sonra ödedik. Borçlarımızı kapatmaya da devam ediyoruz. Transfer yasağının kalkması için bir tek Hakan Kutlu'nun borcu kaldı. Kulüpten alacağı 300 bin TL'ydi. Hakan Kutlu'ya 700 bin TL ödedik, 300 bin TL ödeyemedik. Bizden çalışmadığı yılların parasını da yani toplam 2 milyon 600 bin TL istedi. Ben diyorum ki gel kaptan sana 1 milyon 300 bin TL yani alacağından 1 milyon TL fazla vereyim şu yasak artık kalksın..." dedi.

STAT ÇAĞRISI
Stadyum konusunda ise geçen sene de Yenikent Stadı'na talip olduklarını söyleyen Mehmet Yiğiner, "Biz geçen sene de Yenikent Stadı'na talip olduk. Bu sene Spor Genel Müdürünü arayıp Osmanlı Stadı'nı bize tahsis etmeleri için Melih Gökçek'le görüşmesini istedim. Birkaç hafta sonra stat Gençlerbirliği'ne tahsis edildi. Eğer Eryaman Stadı yapılana kadar 19 Mayıs Stadı yıkılmazsa ister istemez bir kırgınlık oluşur" dedi. İlk maçlarını taraftarının önünde bir karnaval havasında oynamak istediklerini belirten Mehmet Yiğiner, Yenkent Stadı için eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de çağrıda bulundu. Melih Gökçek'in Ankara'ya çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Mehmet Yiğiner, "Melih Gökçek yıllardır Ankara'ya güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri Yenikent Stadı'nı bize tahsis ederek taçlandırabilir. İlk maçımızı seyircimizin önünde bir karnaval havasında oynamak istiyoruz" dedi. Nokta atışı transferler yapmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğiner, "Şu ana kadar 8 transfer yaptık. En az 4-5 futbolcu ile daha anlaşmamız lazım. 4 tane yabancı futbolcuya teklif yaptık şu an. Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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Tek engel Ulubatlı
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