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Tesisler yenileniyor

Spor Toto hazırlıklarını devam ettiren Ankaragücü sportif çalışmalarının yanı sıra tesisleşme çalışmalarına da devam ediyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Tesisler yenileniyor
6 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, kadrosunun yanı sıra tesislerini de Süper Lig seviyesine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ankaragüçlü futbolcuların Beştepe Tesisleri'nde kalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma odaları ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkent ekibi Süper Lig'e yükseldikten sonra Beştepe Tesisleri'ni yenilemek ve geliştirmek için restorasyon çalışmalarını başlatmıştı.

SONA GELİNDİ
Sona gelinen çalışmalarla ilgili Ankaragücü resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tesis kullanımının üst düzey standartlara getirilmekte olduğu vurgulayan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren yönetim kurulumuz, sportif çalışmalarının yanı sıra Beştepe Tesislerimizde yapılan restorasyon çalışmalarıyla da tesisleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Beştepe Tesislerimizin futbol şube binalarında yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Futbol A takımımızın kalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen sportif başarıların ardından layık olunan lige geri dönmemiz ile birlikte tesislerimizi de Süper Lig düzeyine getirmek için yenileme çalışmalarımız yapılmakta olup tesis kullanımı üst düzey standartlara getirilmektedir" denildi.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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Tesisler yenileniyor
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