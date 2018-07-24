Tesisler yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

6 yıl aradan sonra tekrardanmücadele edecek olan, kadrosunun yanı sıra tesislerini deseviyesine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.futbolcularınkalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma odaları ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkent ekibiyükseldikten sonrayenilemek ve geliştirmek için restorasyon çalışmalarını başlatmıştı.Sona gelinen çalışmalarla ilgiliresmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tesis kullanımının üst düzey standartlara getirilmekte olduğu vurgulayan açıklamada, "hazırlıklarını sürdüren yönetim kurulumuz, sportif çalışmalarının yanı sırayapılan restorasyon çalışmalarıyla da tesisleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.futbol şube binalarında yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Futbol A takımımızın kalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen sportif başarıların ardından layık olunan lige geri dönmemiz ile birlikte tesislerimizi dedüzeyine getirmek için yenileme çalışmalarımız yapılmakta olup tesis kullanımı üst düzey standartlara getirilmektedir" denildi.Yunus Emre ÖZTAŞ