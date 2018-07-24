Tesisler yenileniyor

6 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'de
mücadele edecek olan Ankaragücü
, kadrosunun yanı sıra tesislerini de Süper Lig
seviyesine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ankaragüçlü
futbolcuların Beştepe Tesisleri'nde
kalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma odaları ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkent ekibi Süper Lig'e
yükseldikten sonra Beştepe Tesisleri'ni
yenilemek ve geliştirmek için restorasyon çalışmalarını başlatmıştı. SONA GELİNDİ
Sona gelinen çalışmalarla ilgili Ankaragücü
resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tesis kullanımının üst düzey standartlara getirilmekte olduğu vurgulayan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig
hazırlıklarını sürdüren yönetim kurulumuz, sportif çalışmalarının yanı sıra Beştepe Tesislerimizde
yapılan restorasyon çalışmalarıyla da tesisleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Beştepe Tesislerimizin
futbol şube binalarında yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Futbol A takımımızın kalacağı odalar, kullanılan restoran, soyunma ve sağlık odalarının yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen sportif başarıların ardından layık olunan lige geri dönmemiz ile birlikte tesislerimizi de Süper Lig
düzeyine getirmek için yenileme çalışmalarımız yapılmakta olup tesis kullanımı üst düzey standartlara getirilmektedir" denildi.
Yunus Emre ÖZTAŞ