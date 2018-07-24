“Ticaret hacmini geliştirelim”

JAPONYA'NIN Ankara
Büyükelçisi Akio Miyajima, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
'i ziyaret ederek Ankaralı sanayicilerle iş birliği yapma ve iki ülke arasındaki ticari hacmini geliştirme çağrısında bulundu. Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji bakımından Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara, birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi haline geldi. Şu an 12 organize sanayi bölgesi ve 8 teknopark bulunan şehrimizde, gelişen sanayi altyapısı ile birlikte şehrimize olan yabancı yatırımcıların ilgisi de artıyor. ASO
1.Organize Sanayi Bölgesi, 2 milyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 6 milyar dolar katkı sağlayan Türkiye'nin en iyi organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olup, değişik sektörlerde 335 sanayi parselinde faaliyet gösteren 280 fabrikasıyla, 40 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlamaktadır" dedi. YATIRIM YAPMAK ISTIYORUZ
Japonya'nın Türkiye'de yatırımlarını artırmak ve Avrupa pazarına yapılacak satışlar için üretimlerini Türkiye'de yapmak istediklerini vurgulayan Miyajima, "Japonya'nın Türkiye'de önemli yatırımları bulunuyor ve çok sayıda Japon firma Türkiye'de faaliyet gösteriyor" dedi.