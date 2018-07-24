Türümün son örneğiyim marangozluğun teknolojiye

MARANGOZLUK meslegine 1967'de çırak olarak başlayan 65 yaşındaki İsmail İçel
, askerden geldikten sonra kendi atölyesini açarak iş hayatına başlamış. İçel meslekte 52 yılı doldurarak tek başına mücadele etmeye devam ediyor. İçel "Daha önce işçilerim vardı. O zamanın işleri iyiydi seri üretim vardı. Şimdi yok. 8 yıldır tek başıma çalışıyorum. Zor da olsa çalışıyorum. Severek yapıyorum ben bu işi" dedi. DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM..."
Marangozluğu çok sevdiğini vurgulayan İçel, ağaç ile iç içe olmanın, onları insanların kullanabileceği bir eşyaya çevirmenin mutluluk verdiğini anlattı. Mesleği sayesinde çocuklarını yetiştirdiğini, evini geçindirdiğini ve hala para kazandığını ifade eden İçel, "Ben ürünlerimi genelde sipariş üzerine yapıyorum. Ama hazırda ufak tefek masalar, sandalyeler, bulunduruyoruz. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı işi yaparım. Meslek zor ama sevemezsen yapamazsın. Bu iş çok güzel, insanı bıktırmıyor. Çalışmaktan zevk alıyorum. Kereste kessem yorulmuyorum ama evde durduğumda yoruluyorum" dedi. "TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİYİM..."
Günümüzde el emeğine sahip çıkan yok diyen İçel "Marangozluk, oymacılık kalmadı. Kelaynak türünün son örneğiyim bende. Geldiğimde Siteler'de 3 sokak vardı. Şu an da bir vilayetten büyük. Benle birlikte girenlerden kimse kalmadı. Kimisi vefat etti. Kimisi bıraktı" dedi. İçel " Oğlum yanımda çalışıyordu. Sonra zorluğa gelemeyip yanımdan ayrıldı. Bizim zamanımızda biz sabah kahvaltısı bilmezdik. Kalktı mı erkenden gelirdik" diye konuştu