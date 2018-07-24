Üniversitelerin ‘en’ler karnesi ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarınca, tercih aşamasındaki üniversite adayları için 162 Türk üniversitesinin en iyi bilim alanları ve dünya sıralamalarındaki yerini gösteren rapor hazırlandı

Giriş Tarihi: 24.7.2018