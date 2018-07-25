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170 dönümde 336 çadır

Giriş Tarihi: 25.7.2018
170 dönümde 336 çadır
MAMAK Belediyesi, kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı. 170 dönüm alan üzerine kurulacak kurban satış ve kesim alanı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenleniyor. Bu sene 366 çadır kurmayı planlayan belediye hem satıcının hem alıcının her türlü ihtiyacını göz önünde bulunduruyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Düzen içinde, temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabilmesi için elimizdeki bütün imkanları sunacağız" dedi.
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170 dönümde 336 çadır
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