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heyetinden Pekcan’a ziyaret

Giriş Tarihi: 25.7.2018
ASO heyetinden Pekcan’a ziyaret
TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Sanayi Odası () Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulde, ASO ile yapacakları birçok proje olduğunu belirterek, mülga ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birleştirilmesinin gelecek günlerde iş dünyasına olumlu yansımalarının görüleceğini söyledi. ASO Başkanı Özdebir de özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiren iki bakanlığın birleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Bakan Pekcan'a yeni görevinde başarı diledi.
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ASO heyetinden Pekcan’a ziyaret
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