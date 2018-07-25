Çevredekilere de zarar veriyor

YILDIRIM Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Argüder
, sigaranın, kullanıcının yanı sıra çevresinde bulunanları da etkilediğini belirtti. Sigara içmediği halde kişinin, başka kişilerin sigara içmesinden ötürü istemsiz sigara dumanına maruz kalması olan pasif etkilenimin zararlarına dikkati çeken Doç. Dr. Argüder, "Pasif etkilenimde maruz kalınan dumanı, 'ikinci el
sigara dumanı' olarak tanımlıyoruz. İkinci el sigara dumanı çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Bunların 250'si toksik ve yaklaşık 70'i kanserojeniktir. İkinci el sigara dumanı, 'ana akım dumanı' ve 'yan akım dumanı' olarak 2 çeşit duman içerir. Bunlardan 'ana akım dumanı', sigara içen kişinin etrafa nefesiyle verdiği dumanı içerirken, 'yan akım dumanı' sigara kendi kendine yanarken sigaranın kağıdından ve filtresinden çıkan dumandır. İncelemelere göre, yan akım dumanındaki zehirli ve kanserojen maddeler ana akım dumanından daha fazla. Yanan sigaradan uzaklaşıldığında ise bu maddelerin konsantrasyonları azalıyor" dedi.
KULLANIM AZALDI
Pasif etkilenimin, evde başta annebabanın ya da diğer bireylerin sigara içmesi, iş yeri ortamında, restoranlarda ya da arabada sigara içilmesiyle gerçekleştiğini aktaran Argüder, "Dünya çapında oldukça önemli bir problem olan pasif etkilenimin, çocukların ve sigara içmeyen yetişkinlerin 3'te 2'sinin maruziyetini neredeyse kaçınılmaz kılmaktadır." diye konuştu. Emine Argüder, sigara dumanına maruziyetin çok sayıda hastalığa ve ölüme neden olduğunu vurguladı. Öte yandan, Türkiye'de özellikle son 15 yılda sigara içme oranlarının önemli ölçüde düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Emine Argüder, ancak hala erkeklerin yüzde 40,1'inin, kadınların ise yüzde 13,3'ünün sigara içtiğini kaydetti.