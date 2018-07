Duvar yazısına altınlı önlem

BUGÜN NELER OLDU

Başkent Ankara 'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çamlıdere'de İlçe Belediye Başkanı Hazım Caner Can geçtiğimiz yıl ilçesine doğalgaz ve yüksekokul getirebilmek için nüfus çağrısı yaparak ikametini getirene altın hediye etmişti. Can şimdi de ilginç bir çalışma başlatarak yine dikkatleri üzerine çekti. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ilçenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazanların kendilerine ihbar edilmesini istedi. Başkan Can duvarları boyayan kişileri kendilerine ihbar edenlere büyük altın vereceğini açıkladı.Çamlıdere Belediyesi'nin Facebook hesabından, "Bunu yapan Çamlıdereli olamaz" başlığı ile verilen yazıda, "Çamlıderemize ve insanlığa yakışmayan bu çirkin çevre kirliliğini siz değerli ilçe halkımızla paylaşma ihtiyacı duyduk. İlçemiz sağlık ocağı altında bulunan taş duvar kısmına şuursuzca ilçemizin görünümü bozacak ve göz kirliliğine neden olacak şekilde yazı yazan kişi veya kişilerin Çamlıdereli olmasından şüphe duyuyoruz, ilçemize ve çevremize bu şekilde zarar veren kişileri de istemiyoruz. Bu kişi veya kişileri gören veya bilen varsa belediyemize bildirdikleri takdirde kendileri bir büyük altın ile ödüllendirileceklerdir" ifadelerine yer verildi. Şeyh Ali Semerkandi hazretlerinin türbesinin de bulunduğu Çamlıdere ilçesi fosil ormanları, doğal kaynakları ile başkent turizminin gözde ilçelerinden. Nüfusu yaklaşık 8 bin olan ilçeyi özellikle hafta sonları binlerce kişi ziyaret ediyor. Çamlıdere'ye görsel olarak çevre kirliliği veren bu tür yazıların önüne geçmek isteyen belediyenin uygulaması herkes tarafından da takdirle karşılandı.