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Gençler’den transfer şov

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Gençler’den transfer şov
BU sene Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği kadrosunu üç oyuncu ile güçlendirdi. Başkent ekibi İzlandalı stoper Kari Arnason, kaleci Emrullah Şalk ve tecrübeli forvet Mert Nobre ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İskoçya ekiplerinden Aberdeen forması giyen 35 yaşındaki Kari Arnason, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da şans buldu. Manisaspor'dan 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ve 37 yaşındaki tecrübeli forvet Mert Nobre de bir yıl Gençlerbirliği forması giyecek.
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Gençler’den transfer şov
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