Gençler’den transfer şov

BUGÜN NELER OLDU

senemücadele edecek olankadrosunu üç oyuncu ile güçlendirdi. Başkent ekibistoper, kalecive tecrübeli forvetileyıllık sözleşme imzaladı. Son olarakekiplerindenforması giyenyaşındakidüzenlenenda şans buldu.yaşındaki kaleciveyaşındaki tecrübeli forvetde bir yılforması giyecek.