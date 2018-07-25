Gençler’den transfer şov

BU
sene Spor Toto 1. Lig'de
mücadele edecek olan Gençlerbirliği
kadrosunu üç oyuncu ile güçlendirdi. Başkent ekibi İzlandalı
stoper Kari Arnason
, kaleci Emrullah Şalk
ve tecrübeli forvet Mert Nobre
ile 1'er
yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İskoçya
ekiplerinden Aberdeen
forması giyen 35
yaşındaki Kari Arnason
, Rusya'da
düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda
da şans buldu. Manisaspor'dan 30
yaşındaki kaleci Emrullah Şalk
ve 37
yaşındaki tecrübeli forvet Mert Nobre
de bir yıl Gençlerbirliği
forması giyecek.