Köprü ayağı mezar oldu

Kaza, Ankara
'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil Elmadağ tarafından Ankara merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı.
GÖSTERGE 205 KM'DE
Aşırı hız nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.